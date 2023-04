Izvorul bucuriei si al pacii in viata crestinului este legatura lui cu Hristos cel Rastignit si Inviat, de aceea in ziua de Pasti nu trebuie sa fim intristati, ci sa ne bucuram, a afirmat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in cuvantul de invatatura rostit la Slujba Invierii de la Catedrala Patriarhala. ‘Aceasta sarbatoare a Sfintelor Pasti este, asa cum o numea parintele Dumitru Staniloae, ‘sarbatoarea luminii si a bucuriei’. El spune ca Pastele reprezinta ‘o explozie de bucurie care perpetueaza explozia de bucurie a ucenicilor care au vazut pe Domnul inviat din morti’. Deci, bucuria…