- Luni, 29 iunie 2020, de Sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, Catedrala Episcopala din Husi si-a serbat hramul istoric. Cu acest prilej, Sfanta Liturghie a fost oficiata de Inaltpreasfințitul Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alaturi de Preasfințitul Parinte Ignatie, Episcopul…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, i-a indemnat luni pe credinciosii prezenti la Sfanta Liturghie, la Sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, sa respecte recomandarile medicale pentru a preveni infectarea cu COVID-19.

- Sf PETRU SI PAVEL 2020. Marele praznic al celor doi mari apostoli reinvie numeroase tradiții și obiceiuri, multe dintre ele pastrate inca in anumite regiuni ale țarii. Sf PETRU SI PAVEL 2020. Obiceiuri și tradiții Pentru sporul casei si pentru sanatate, gospodinele duc la biserica spre sfintire…

- In 29 iunie, peste 500.000 de romani iși serbeaza ziua numelui cu ocazia sarbatorii Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. Potrivit statisticilor, peste 510.264 de romani iși aniverseaza luni onomastica. Dintre acestia 375.222 sunt barbati, iar 135.042 sunt femei. Dintre barbatii care isi serbeaza onomastica,…

- Parintele Patriarh Daniel a participat la Sfanta Liturghie de Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul la Altarul de vara al Reședinței Patriarhale, care il are ca ocrotitor pe Inaintemergatorul Domnului. In omilia sa, el a subliniat ca sfantul, al carui nume inseamna „Dumnezeu a avut mila”, a fost un…

- Crestinii ortodocsi de stil vechi au intrat astazi in postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, cunoscut in popor ca Postul Simpetrului. Timp de citeva saptamini, creștinii nu vor putea consuma carne, oua și lactate, iar in zilele de simbata si duminica vor avea dezlegare la peste. Oamenii spun ca in…

- Patriarhul Daniel a transmis un mesaj in care iși arata nemulțumirea fața de masurile adoptate pe timp de pandemie. Spune ca este necesar ca oamenii sa se poata intoarce in biserica pentru a se putea ruga impreuna și precizeaza faptul ca Biserica „sufera” in aceasta perioada.

- Credinta in Inviere ne ajuta sa nu ne pierdem nadejdea in fata greutatilor vietii, ci sa cerem mai staruitor ajutorul lui Hristos Cel rastignit si inviat, afirma patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in Pastorala de Sfintele Pasti, sarbatoare marcata duminica, 19 aprilie, de credinciosii ortodocsi.