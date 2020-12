Patriarhul Daniel, mesaj înainte de Sărbători: poporul român este întristat, afirmăm cu tărie solidaritatea între familii Patriarhul Daniel vorbește, in mesajul sau din Pastorala de Craciun, despre incercarile prin care trec credincioșii in aceasta perioada. Amintește ca poporul roman este indoliat si intristat, deoarece multi romani au decedat, iar altii au suferit pana cand s-au vindecat de aceasta boala. Prin urmare, este mare nevoie de multa rugaciune, de solidaritate și ajutorare […] Citește Patriarhul Daniel, mesaj inainte de Sarbatori: poporul roman este intristat, afirmam cu tarie solidaritatea intre familii in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

- Mesajul pastoral transmis de Preafericitul Parinte Patriarh Daniel cu prilejul Nasterii Domnului 2020: † DANIEL PRIN HARUL LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOPUL BUCURESTILOR, MITROPOLITUL MUNTENIEI SI DOBROGEI, LOCTIITORUL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI SI PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE PREACUVIOSULUI CIN…

- Patriarhul Bisericii Ortdoxe Romane, PF Daniel, afirma, in Pastorala de Craciun, ca omenirea, confruntata cu noul coronavirus, traverseaza o perioada grea. ”Si poporul roman este indoliat si intristat”, afirma PF Daniel, apreciind ca este mare nevoie de rugaciune, de solidaritate si ajutorare frateasca.…

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel transmite, cu prilejul Nașterii Domnului 2020, in pastorala adresata tuturor credincioșilor romani, ca trebuie ”sa afirmam cu tarie sfințenia casatoriei, solidaritatea in familie si intre familii, demnitatea maternitații, a paternitații, a filiației si a fraternitații,…

