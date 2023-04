Prima reacție a Patriarhului Daniel in scandalul de la varful Bisericii Ortodoxe. Șeful Bisericii Ortodoxe i-a trimis o scrisoare Arhiepiscopului Teodosie. Patriarhul i-a reproșat ca „Produce tulburare in Biserica”. Șeful Bisericii a decis sa se implice direct in disputa dintre arhiepiscopul Tomisului si purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane dupa un schimb de replici extrem de acid intre cei doi. Situația ar urma sa fie tranșata la urmatorul Sinod din data de 5 iunie.