Stiri pe aceeasi tema

- Premiul Nobel pentru Pace in 2023 se acorda activistei iraniene Narges Mohammadi, pentru lupta sa impotriva opresiunii femeilor din Iran si pentru lupta sa pentru promovarea drepturilor omului si a libertatii pentru toti, a anuntat, la Oslo, Comitetul Nobel, scrie News.ro.Premiul pentru pace din…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut luni declarații referitoare la reglementarile pentru jocurile de noroc, susținand ca nu este speriat de amenințarile „industriei pacanelelor”. „Voi merge inainte și in privința reglementarii jocurilor de noroc, nu am nicio problema cu amenințarile din industria pacanelelor…

- In cea de-a doua zi a vizitei la Bruxelles, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, s-a intilnit cu vicepreședinta Comisiei Europene, Vera Jourova. In cadrul discuțiilor, ministra Justiției a trecut in revista evoluțiile privind reforma jusției și acțiunile intreprinse pentru a spori increderea…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat, luni la dezbaterea in plenul Camerei Deputatilor a motiunii simple a USR si Forta Dreptei impotriva sa, ca semnatarii motiunii continua sa dezamageasca si acum la fel cum au facut cat timp au fost la guvernare. „Minciuni, calomni repetate, dezinformare…

- VIDEO Nicolae Ciuca la Alba Iulia despre lupta impotriva traficului de droguri: Toate instituțiile statului trebuie sa se implice Prezent la Alba Iulia, fostul premier al Romaniei, Nicolae Ciuca, a facut o serie de declarații despre modul in care instituțiile statului trebuie sa se implice in lupta…

- „Aș fi bucuros daca doamna Dragalin ar fi un model și in lupta impotriva corupției”, astfel a comentat liderul Partidului Politic Platforma DA, Dinu Plingau, participarea șefei PA la evenimentul dedicat Zilelor Diasporei, unde aceasta a defilat in rochie in stil național pe peronul Garii din Chișinau.

- Șeful Delegației UE la Chișinau, Janis Mazeiks susține ca „tensiunile dintre Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) nu ajuta in lupta impotriva corupției”. Totodata, diplomatul a declarat pentru intr-un interviu pentru Radio Chișinau ca delimitarea responsabilitaților celor…

- O suta dintre cele mai prestigioase reviste medicale din lume au lansat, joi, un apel comun si rar intalnit pentru actiuni urgente in vederea eliminarii armelor nucleare, calificand amenintarea unei catastrofe nucleare drept „semnificativa si in crestere”. Apelul vine dupa amenintarile voalate ale presedintelui…