Pelerinajul de la Iași cu ocazia zilei de Sfanta Cuvioasa Paracheva a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane spune ca este „ceva nemaiintalnit in istorie”. „Sfanta Cuvioasa Parascheva este praznuita cu o anumita tristete, pentru ca nu toti credinciosii din tara care ar fi dorit sa fie la Iasi au aceasta posibilitate. S-a intamplat ceva nemaiintalnit in istorie. Au fost opriti sa vina la sarbatoarea ei credinciosii care nu locuiesc in municipiul Iasi. Cu alte cuvinte, li se da dreptul, sau se da voie sa se inchine doar iesenilor la racla sfintei, nu…