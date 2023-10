Stiri pe aceeasi tema

- ANAT cere suspendarea trimiterii de turisti in Israel. 900 de romani sunt in Țara Sfanta. 346 au fost aduși in țara cu Tarom Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) recomanda ferm tuturor tur-operatorilor sa suspende trimiterea de turisti in Israel in saptamanile urmatoare, pana la stabilizarea…

- Patriarhia Romana isi exprima adanca ingrijorare cu privire la recrudescenta razboiului din Israel, ca urmare a atacului terorist de sambata soldat cu zeci de morti si sute de raniti. Potrivit unui comunicat de presa remis sambata Agerpres, Patriarhia coopereaza cu autoritatile de resort pentru ca cei…

- Mircea Lung, un preot din Maramureș care se afla in Israel cu 57 de pelerini romani, a vorbit despre ce se intampla in Țara Sfanta. Potrivit acestuia, pelerinii se afla acolo de duminica trecuta, iar maine urmau sa se intoarca acasa. „Este foarte armata pe strazi. Chiar de dimineața, de la ora 10, toate…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca in jur de 800-900 de romani se afla in Israel, multi dintre acestia fiind turisti, si ca se cauta solutii pentru aducerea acestora in tara a celor care vor sa revina in tara rapid, lucru care va fi posibil in curand, potrivit agerpres.ro. “Sunt destul…

- Sunt 790 de pelerini romani in acest moment in Israel, spune premierul Marcel Ciolacu. Alaturi de ministrul de Externe, acesta cauta soluții sa-i aduca acasa. „Impreuna cu doamna ministru de Externe cautam variantele ca sa-i aducem cat mai repede acasa. Dupa cum bine știți, in acest moment sunt inchise…

- Biserica nu poate și nici nu-și propune sa interzica vreodata ceva in spațiul public, spune Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, dupa ce Arhiepiscopia Sibiului a cerut interzicerea documentarului „Arsenie. Viața de apoi”.„Solicitarea arhiepiscopiei Sibiului este una strict…

- Alegerea unor noi episcopi vicari si aprobarea inscrierii in calendarul Bisericii Ortodoxe Romane a unor sfinti se numara printre hotararile Sfantului Sinod al BOR, intrunit recent, sub presedintia Patriarhului Daniel. Potrivit unui comunicat al Biroului de presa al Patriarhiei, transmis AGERPRES, Sfantul…