Patinoarul din Parcul IOR din Capitală a fost închis. Ce nereguli au descoperit inspectorii ANPC Inspectorii ANPC și poliția au inchis patinoarul din Parcul IOR din sectorul 3 al Capitalei, dupa ce au gasit mai multe nereguli legate de patinele pe care le inchiriau oamenii. Conform unui comunicat de presa al ANPC, patinele erau uzate iar la standurile unde se comercializau produse alimentare au fost identificate mai multe probleme. Cinci […] The post Patinoarul din Parcul IOR din Capitala a fost inchis. Ce nereguli au descoperit inspectorii ANPC appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

