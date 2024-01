Stiri pe aceeasi tema

- Un clujean este exasperat de faptul ca este trezit de cei de la Supercom, care vin sa stranga gunoiul foarte devreme dimineața. Acesta spune ca operatorul de salubritate incarca orele de liniște și deranjeaza timpul de odihna al cetațenilor. ,,Buna ziua, Pe strada Soporului la mașina de la salubritate…

- Unii clujeni sesizeaza ca sunt deranjați de proprietarii care iși plimba cainii fara lesa prin Parcul Central. Oamenii ar fi preocupați de numarul in creștere al atacurilor care s-au intamplat in țara și roaga autoritațile locale sa intervina.„Deseori sunt caini dezlegați in parcul mare. Nu se pot convinge…

- Prima zi lucratoare din noul an a inceput la Cluj-Napoca cu celebrele cozi pentru un loc de parcare. Clujenii s-au așezat la coada cu noaptea-n cap pentru a depune cererile pentru un loc de parcare deși acestea se pot depune și online. Prima persoana care s-a așezat la coada in fața Primariei Cluj-Napoca…

- Clujenii de pe strada Soporului cer macar iluminat public, daca de asfalt nu se poate pune problema.Un clujean a sesizat ca noaptea oamenii nu sunt in siguranța.”Pe Strada sopor care duce spre imobilul Soporului 29 - Mon Jardin nu este deloc iluminat public. Ne este pusa siguranța in pericol pe timp…

- Magia Craciunului a ajuns și la Turda aseara, prin prisma deschiderii Targului de Craciun, un moment simbolic pentru perioada actuala a anului. Aseara, in Parcul Central al Municipiului Turda, atat cei mari, cat și cei mici, s-au strans pentru a marca deschiderea Targului de Craciun din oraș. Mai mult,…

- Sanatatea SP Cluj va evolua maine, incepand cu ora 14:00, pe terenul celor de la SCM Zalau, intr-o partida ce va conta pentru etapa a XV-a, din cadrul ligii a treia. Clujenii ocupa locul 8 al clasamentului, cu 15 puncte și cu -3 in clasamentului golaverajului. SCM Zalau este liderul autoritar al clasamentului,…

- Din dorința de a-și exprima solidaritatea fața cei care acum trec prin niște momente cumplite, clujenii vor organiza o comemorare pentru victimele din Fașia Gaza. Prin urmare, astazi, 19 Noiembrie, de la ora 14.00, clujenii sunt așteptați la Monumentul Memorandiștilor de pe Bulevardul Eroilor pentru…

- Clujenii de pe Aleea Firiza din Manaștur se plang de faptul ca deșeurile sunt gestionate extrem de prost, fiind munți de deșeuri la fiecare cateva zile. Aceștia au subliniat ca au sesizat Primaria Cluj-Napoca, iar replica a fost ca se va rezolva. Minunea nu dureaza niciodata mai mult de cateva zile,…