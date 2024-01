Pastila pentru suflet - Pilda zilei - Cum preschimbam Iadul in RaiUn om a ajuns in iad, numai ca si-ar fi dorit sa fie acolo si o biserica; desi era om pacatos, il iubea pe Dumnezeu si voia sa se roage. A inceput sa masoare locul, ca sa puna temelia. Un diavol l-a intrebat ce face, iara omul i-a raspuns: Uite, voiesc sa zidesc o biserica, sa ma rog. Cand a auzit, diavolul s-a nelinistit - cum sa zidesti biserica in iad! A incercat el sa-l impiedice in fel si chip, dar n-a reusit. A chemat si pe alti diavoli, dar nici ei n-au fost in stare de nimic.Atunci au dat de stire mai-marelui lor; s-au adunat…