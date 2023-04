Paștele pentru diabetici: Cum împăcăm glicemia cu felia de cozonac Pentru pacienții cu diabet, a menține glicemia la un nivel optim de Paște este mereu o provocare. Ispita mancarurilor tradiționale este mare și regimul strict este greu de respectat. Medicii sunt conștienți ca pacienții mai calca stramb și ofera sfaturi pentru menținerea glicemiei la un nivel controlabil, chiar și atunci cand mai dam iama in farfuria cu deserturi. Conf. Univ. Dr. Mihaela Vladu, medic primar Diabet și Boli de Nutriție, spune ca toate alimentele de Sarbatori pot fi consumate, insa cu masura și nu oricum. Exista cateva „trucuri” pentru a face ca glicemia sa nu o ia razna de Paște.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

