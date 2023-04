Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Orange Moldova a semnat Acordul de Parteneriat cu Proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balți privind stabilirea unui cadru de cooperare pentru creșterea competitivitații economice in Regiunea de Dezvoltare…

- Polițiștii de patrulare din nordul țarii au depistat un taximetrist in stare de ebrietate avansata la volan. Șoferul de 45 de ani se deplasa pe o strada din muncipiul Balți, iar fiind stopat și testat cu aparatul Drager, s-a constatat ca acesta avea o concentrație de alcool de 1.35 mg/l in aerul expirat.…

- In regiunea de nord și vest a țarii se circula in condiții de iarna, anunța Poliția de Frontiera. Toate punctele de trecere a frontierei sunt funcționale și sunt accesibile caile de acces spre frontiera.

- In aceasta dimineața, pe un drum din apropiere de localitatea Sadovoe, mun.Balți, s-a produs un grav accident. O femeie in varsta de 46 de ani, conducand un automobil de marca Citroen, din motive necunoscute, la moment, a pierdut controlul asupra volanului. Astfel, ca urmare, mijlocul de transport a…

- Chiar daca este interzisa prin lege comercializarea florilor care sint incluse in Cartea Roșie a Republicii Moldova, la piața din Balți acestea se vind mai la tot pasul. Intrebați de ce incalca legea, comercianții s-au aratat suparați de prezența echipei de filmare și s-au justificat activitatea cum…

- Hidrologii anunta ca, in urmatoarea saptamana, sunt posibile cresteri de niveluri si debite pe unele rauri din nordul, vestul si centrul tarii, in urma ploilor si a topirii zapezii. Debitul Dunarii la intrarea in tara va fi in crestere, dar se va situa sub media multianuala a lunii februarie, potrivit…

- 60 de lei, atit primesc pentru un kilogram de miez de nuca oamenii care iși aduc producția la punctele de colectare din Balți. Este cu aproape 50% mai puțin decit anul trecut, o ieftinire record pentru acest produs. Cei mai afectați ramin a fi fermierii, dar și batrinii, care vor sa mai adune un ban…

- In weekend, vremea va fi calda, iar la nordul țarii se prevad ploi slabe. Saptamana viitoare se va raci, iar gerul va bate noaptea la ferestre. Maxime cuprinse intre +6 și +10 grade Celsius se prevad in localitațile de la nordul țarii. Noapte, minimele nu vor cobori sub +1 grad, iar sambata și duminica…