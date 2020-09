Stiri pe aceeasi tema

- (update 09:01) „In instituțiile de invațamant primar și secundar - 106 elevi testați pozitiv, 1669 - izolare, 74 cazuri in randul cadrelor didactice. Totodata, 20 de cadre nedidactice, iar 11 in izolare. 48 clase din 23 de instituțiii sunt in izolare. Procesul educațional este organizat pentru cei din…

- Nelu Tataru a fost intrebat, la Digi 24, cand vom avea al doilea val al pandemiei de coronavirus si a raspuns: ”Stati sa terminam valul 1. Noi avem cea de-a doua faza a primului val sau cea de-a doua cocoasa, suntem in acel platou pe care intentionam sa il mentinem pe aceste 2 saptamani, 10- 14 zile…

- Cazul dr. Rodica Ologu, sefa Sectiei de Anestezie si Terapie Intensiva de la Maternitatea Bucur din Bucuresti, testata pozitiv cu COVID-19 pe 4 septembrie si care a stat o zi in garda, desi era infectata, a starnit vii reactii in randul colegilor, dar si temeri in randul pacientelor.

- Coronavirusul in Europa este o „tornada cu coada lunga”, a avertizat, joi, un inalt oficial al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Dr. Hans Kluge a spus ca numarul in creștere al cazurilor in randul tinerilor s-ar putea raspandi in randul persoanelor in varsta, mai vulnerabile – și poate provoca…

- Astazi au fost inregistrate doua decese in randul pacienților buzoieni confirmați COVID-19. Este vorba despre un pacient in varsta de 87 de ani, rezident al Centrului pentru persoane varstnice Costești, care a fost confirmat cu SARS CoV-2 și internat la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat. Acesta prezenta…

- A venit și randul cadrelor medicale de la Spitalul de Psihiatrie Vedea sa iși dea tributul pe frontul coronavirus. Dupa cei cațiva pacienți descoperiți ca fiind infectați și transferați in spitale specializate, a venit și randul personalului medical. Este vorba despre șefa Secției pavilion 2 din cadrul…

- Mai mult de jumatate din beneficiarii Centrului de Ingrijire Persoane Varstnice de la Oncesti, judetul Giurgiu, au fost confirmati pozitiv cu COVID-19, respectiv 16 din cei 29, informeaza Agerpres.De asemenea, numarul cazurilor confirmate in randul salariatilor a ajuns la patru dintr-un total de 33…

- Europenii au produs o adevarata catastrofa epidemiologica in randul bastinasilor americani odata cu actiunea de colonizare a continentului. Gripa si mai ales variola au facut ravagii in randul ameridienilor.