Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Bontea are fani in toata Romania. Lumea il cunoaște datorita talentului sau incontestabil in materie de gastronomie, insa puțini dintre admiratorii sai știu ca celebrul jurat de la Chefi la cuțite are și o alta mare pasiune pe langa gatit. Cel care a facut marea dezvaluire a fost chiar el, pe…

- Razvan Simion nu este doar un prezentator de succes și un barbat care cucerește inimile multor doamne și domnișoare, ci este și un adevarat artist. Matinalul spune ca ”a furat” meseria de la tatal sau, iar acum a vorbit despre pasiunea sa ascunsa.

- Face ce face și iși surprinde nou toți fanii! Pasiunea ascunsa a lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite! Celebrul jurat, așa cum nu te așteptai sa-l vezi vreodata. A lasat pe toata lumea fara cuvinte.

- Andreea Mantea a venit cu marturii emoționante din viața sa in fața fanilor. Celebra prezentatoare de televiziune a vorbit cu ochii in lacrimi despre momentele de cumpana din viața sa. Ce drama a trait? Andreea Mantea, detalii despre momentele grele din viața sa. Ce drama a trait vedeta? Extrem de dechisa…

- Zi mare, astazi, pentru Delia. Frumoasa artista a implinit varsta de 39 de ani și a decis sa marcheze momentul in familie, alaturi de toți cei dragi. Invitatul special a fost, insa, tatal ei.

- Zi de mare bucurie și sarbatoare in familia Deliei Matache! Celebra artista iși aniverseaza astazi ziua de naștere! Ce varsta a implinit frumoasa jurata de la X Factor? Totul despre cariera impresionanta a indragitei cantarețe.

- Berbec In februarie, Saturn aduce nativilor din Berbec rabdare, perseverența și o puternica etica a muncii. Aceste atribute, impreuna cu simțul datoriei și atitudinea serioasa, fac din aceste zile un moment bun pentru ca Berbecii sa-și atinga obiectivele. Apar numeroase oportunitați de avansare și recunoaștere…

- Chiar daca a decedat in urma cu mai mulți ani, Irina Radulescu, fiica cunoscutului Dem Radaulescu a dus pasiunea tatalui sau mai departe și a devenit o actrița desavarșita! Chiar daca acum este cunoscuta de toata lumea, iata totuși ca puțini știu ce alt talent mai are aceasta!