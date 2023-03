Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege cu privire la modificarea condițiilor de stabilire și acordare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului a fost aprobat in lectura a doua cu unanimitatea voturilor deputaților prezenți la ședința plenara. Scopul principal al proiectului este majorarea multiplicatorului…

- Parlamentul a aprobat in lectura finala proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative: Legii privind controlul tutunului, Codului contravențional, Legii privind supravegherea de stat a sanatații publice. Obiectivul primar al proiectului este alinierea la Protocolul pentru eliminarea comerțului…

- Proiectul de modificare a Legii ocrotirii sanatații, care prevede trecerea spitalelor raionale din subordinea consiliilor raionale in gestiunea Ministerului Sanatații, a fost votat in cea de-a doua lectura. Proiectul a fost elaborat de Guvern și supus consultarilor publice cu reprezentanții administrațiilor…

- Deputații au aprobat, in cea de-a doua lectura, proiectul de lege care va oferi femeilor dreptul de a beneficia, in perioada concediului de maternitate, atat de salariu, cat și de indemnizația de maternitate, in cazul in care vor decide sa munceasca in aceasta perioada.

- Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2023 a fost votat, astazi, in prima lectura de 54 de deputați. Potrivit ministrului Finanțelor, Dumitru Budianschi, documentul a fost elaborat in condițiile unor situații fara precedent din anul curent: criza energetica, criza economica și cea a refugiaților,…

- Proiectul de lege care prevede ajustarea cadrului normativ conex celui electoral a fost votat, in a doua lectura, de Parlament. Prin aceasta inițiativa legislativa, autorii și-au propus perfecționarea procedurilor electorale prin ajustarea actelor normative ce conțin dispoziții referitoare la alegeri,…

- Deputații au aprobat in cea de-a doua lectura proiectul de lege care are drept scop crearea cadrului normativ necesar pentru activitatea de ținere a registrului acționarilor de catre societațile de registru. Proiectul prevede transferul parțial al registrelor la Depozitarul Central Unic (DCU) și reincadrarea…