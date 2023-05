Stiri pe aceeasi tema

- Marea finala Eurovision Song Contest - cel mai mare și renumit eveniment muzical din Europa, are loc astazi cu incepere de la 22:00. Pasha Parfeni și echipa sa va evolua in aceasta seara pe scena din Liverpool sub numarul 18.

- Pregatirile pentru marea finala a Eurovision sint pe ultima suta de metri. Miine, la Liverpool, va avea loc ultima etapa a concursului internațional Eurovision Song Contest. Și deputații i-au urat succes lui Pasha Parfeni și echipei sale și le-au transmis aplauze chiar in ședința in plen. Ce emoții…

- Ieri, la Liverpool a avut loc prima semifinala a Eurovision Song Contest, o semifinala spectaculoasa plina de culoare și muzica de calitate. Din cei 15 artiști care s-au avintat in competiție, doar 10 au ajuns in marea finala, printre care și reprezentantul Republicii Moldova, Pasha Parfeni, care a…

- Ieri, la Liverpool, a avut loc prima semifinala a concursului Eurovision Song Contest 2023 in cadrul careia a evoluat pe scena și reprezentantul Republicii Moldova din acest an, Pasha Parfeni. Artistul impreuna cu echipa sa au prezentat un show de excepție, lucra care i-a asigurat un loc in marea finala.…

- Reprezentantul Republicii Moldova, Pasha Parfeni, va canta marți, 9 mai, in prima semifinala Eurovision Song Contest 2023. 15 țari, printre care și Republica Moldova, vor lupta pentru un loc in marea finala, potrivit Jurnal.md. Moldovenii din diaspora pot vota pentru Pasha Parfeni și piesa „Soarele…

- Revedere plina de emoții in Spania, acolo unde reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision, Pasha Parfeni, și interpreta din Suedia, Loreen, s-au reintilnit dupa ce, acum 11 ani, au cintat pe aceeași scena. Revederea a avut loc in cadrul turneului de promovare a pieselor pentru concursul internațional…

- Pasha Parfeni, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2023, a inceput turneul de promovare a piesei „Soarele și Luna”. Astazi și miine, interpretul susține un concert la Barcelona (Spania). „Wow, ce bucurie sa ne intilnim cu moldovenii noștri din Barcelona! A fost literalmente…