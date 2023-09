Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Pascu, tatal lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri in 2 Mai este cercetat pentru parasirea locului accidentului. Cu casca pe cap, disperat sa fuga de jurnaliști, i-a lovit cu motocicleta pe doi dintre ei la plecarea de la sediul DIICOT.

