Păsat îl face viceprimar pe Pasere CARANSEBEȘ – Intr-o ședința de indata convocata de primarul Felix Borcean, Bebe Pasere (PRO Romania) a fost desemnat viceprimar, cu cele 10 voturi ale „Grupului 10”, așa cum se intituleaza noua majoritate din Consiliul Local Caransebeș. Vorbim aici de 6 consilieri PSD, 3 de la PRO Romania și PMP-istul Aurel Pasat, cel care a trecut rapid peste problemele de sanatate invocate in ședința de vineri la care nu a fost prezent! Și azi ședința era sa se desfașoare cu un om in minus, Andra Pleșa ajungand mai tarziu, ceea ce i-a facut pe liberali sa ceara o pauza de consultari, acordata cu generozitate… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

