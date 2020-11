Stiri pe aceeasi tema

- Dupa seceta inregistrata in lunile de primavara și vara, culturile agricole din Ialomița sunt amenințate acum de pasarile migratoare. Controlul acestor daunatori prin vanatoare este deocamdata stopat de o decizie a Curții de Apel Brașov. Judecatorii au interzis vanatul pentru 36 de specii de pasari…

- O tanara din București, revoltata de faptul ca un calator din metrou a parat-o jandarmilor pentru ca refuza sa poarte masca, a transmis un mesaj pe Facebook in care blameaza acțiunile persoanei respective.Cel care a reclamat-o pe femeie a apasat butonul de panica oprind metroul, iar femeia și-a pus…

- Romania U21 a pierdut cu Islanda U21, scor 0-1. Selecționerul Adrian Mutu (41 de ani) a fost nemulțumit de faptul ca arbitrul partidei a discutat in limba rusa cu adversarii pe toata durata partidei. „A fost un meci intens, bun, de ambele parți. Ambele echipe au jucat un fotbal agresiv, intens. Ne-am…

- "Cand ești acolo și vezi ce e, mai ales pe reanimare pe Covid, ți se ridica parul pe cap. Eu am 40 și ceva de ani de serviciu, dar ce am vazut pana acum m-am cutremurat". The post Infirmiera care a donat plasma de cinci ori a explicat de ce a facut asta: „Sunt persoane tinere cu care acum vorbești și…

- Oamenii de stiinta au descoperit ca microproteinele produse de sistemul imunitar al acector animale au capacitatea de a bloca Sars-CoV-2, virusul care provoaca boala infectioasa COVID-19, sa patrunda in celulele organismului uman. Fragmentele de anticorpi, cunoscute si sub denumirea de nanocorpi,…

- Chinezii au introdus aproape doua mii de giste in parcul industrial din desertul Ulan Buh, situat in nordul Regiunii Autonome Mongolia Interioara. Decizia a fost luata pentru a inlocui muncitorii care se ocupau de stirpirea buruienilor. Pasarile au ciugulit iarba de pe 50 de hectare plantate cu peri.…

- PSD merge la Mosoaia pe mana unei tinere: Victorita Simona Busca – PRIMAR. „Știu ca exista mult misoginism in politica și in administrație, dar asta nu ma sperie” – Simona Busca La doar 35 de ani, Simona Bușca a decis ca poate deveni primarul unei localitați mari și importante din vecinatatea Piteștiului,…