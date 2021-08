Pașaportul Covid, între drepturi cetățenești și responsabilități. Ce a ales Italia Pașaportul Covid a devenit o lupta surda data intre drepturi cetațenești și responsabilitați. Cum este mai bine? Sa protejezi societatea impunand vaccinarea obligatorie a populației sau sa respecți liberul arbitru și alegerea fiecarui individ? In unele țari, autoritațile au decis ele pentru omul de rand, iar Italia este a doua putere din UE (dupa Franța) […] The post Pașaportul Covid, intre drepturi cetațenești și responsabilitați. Ce a ales Italia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

