Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni au protestat impotriva largirii strazii Henri Coanda joi seara, suparati ca proiectul va duce la indepartarea copacilor si la micsorarea trotuarelor. Locuitorii din zona considera ca proiectul nu constituie nicidecum un progres, ci o distrugere a tesutului urban. „Nu ne opunem transformarii,…

- Strada 22 Decembrie 1989 este intr-un proces de modernizare, care a inclus atat partea carosabila, cat și trotuarele și noile piste pentru biciclete. Deși lucrarile inca nu sunt finalizate in totalitate, deja a aparut problema vandalizarii lor! Concret, s-au distrus doua semafoare, unul de la intersecția…

- Megainvestitia privata realizata in Balta Craiovitei – Promenada Mall vine la pachet si cu o noua infrastructura rutiera, cu spatii verzi si amenajari peisagistice. Pentru o parte din aceste spatii verzi, proprietarul terenului pe care se construieste Promenada Mall si arterele de circulatie care vor…

- Pe mai multe grupuri de Facebook din Buzau circula o postare care atrage atenția asupra unei situații mai puțin obișnuite, petrecute in municipiu. Concret, este vorba despre un tanar „adus la cerșit de indivizi dubioși”, dar care atunci cand are o „criza”, ar ataca oamenii pe strada. Florin Graur,…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunța, duminica, faptul ca va fi construit un pasaj suprateran care va lega Șoseaua Nordului cu strada Elena Vacarescu. Cele doua strazi se afla, insa, in administrarea Consiliului Local al Municipiului București,

- Un tanar doljean a fost reținut, azi noapte, pentru comiterea de infracțiuni rutiere. Astazi va fi propusa arestarea preventiva a acestuia. Polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 29 de ani, din comuna Carpen. El este acuzat de: conducerea unui vehicul…

- Miercuri, 21 iunie, la ora 17.26, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre o femeie despre faptul ca la data de 19 iunie, soțul sau de 31 de ani, fara a fi posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, a condus un autoturism pe strada Raului din…

- Angajatii Ford Otosan devin din ce in ce mai nemultumiti de lucrarile care au tot avut loc in ultimele luni in zona fabricii, care le-au dat peste cap activitatea. Compania de Apa s-a tinut de cuvant si a finalizat introducerea canalizarii, insa raman lucrarile de reabilitare a caii de rulare a tramvaiului…