Pasajul subteran de la Palatul Culturii a fost aprobat de Consiliul Local Vineri, in ședința Consiliului Local a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru proiectul de construire a unui pasaj subteran in str. Anastasie Panu, in dreptul Palatului Culturii. Scopul sau este extinderea zonei pietonale Ștefan cel Mare pana la Palat. Totodata, a fost analizat și proiectul pentru pasajul din Copou. Acesta insa a fost retras de pe ordinea de zi pentru o mai buna fundamentare a studiilor. Pasajul de la Palatul Culturii este proiectat sa asigure funcționalitatea de trafic auto cu doua benzi pe sens, incluzand și noua cale dubla de rulare pentru transportul public cu tramvaiul,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

