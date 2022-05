Stiri pe aceeasi tema

- A inceput curațenia de primavara in tot județul iar, dupa ce Primaria Buzau i-a invitat pe buzoieni sa participe sambata, de la ora 08.30, la o acțiune de ecologizare a Padurii Crang, a venit și randul celorlalte instituții sa ii urmeze exemplul. Așa se face ca reprezentanții Garzii de Mediu s-au aflat…

- Buzoienii care doresc sa ia parte la acțiunea de ecologizare a Padurii Crang o pot face sambata aceasta, 16 aprilie, de la ora 08.30, atunci cand sunt așteptați, cu mic cu mare, la intrarea in Parcul Crang. Primaria Buzau și RER Sud invita cetațenii, ONG-urile, școlile, instituțiile din Buzau, precum…

- Saptamana trecuta, Primaria Buzau și Primaria Vernești au depus o solicitare catre Ministerul Agriculturii, de trecere a canalului Iazul Morilor in proprietatea publica a municipiului, respectiv a comunei, dat fiind ca aproximativ șase kilometri din cursul de apa trec prin aceasta din urma unitate administrativ-teritoriala.…

- Deținatoarea la zi a trofeului, cea mai mare performanța all-time a sportului de echipa buzoian, incepe in aceasta seara o noua aventura in Cupa Romaniei, competiție in care, sezonul trecut, a mers pana la capat. Gloria infrunta, de la 18.30, in Sala ,,Dumitru Popescu Colibași” din Brașov, divizionara…

- Continua seria proiectelor ce vizeaza reducerea emisiilor de dioxid de carbon din oraș, iar Primaria Buzau a primit aproape trei milioane de euro din partea Uniunii Europene, de data aceasta pentru realizarea unui Centru intermodal de transport, integrat cu Sistem park-and-ride. Proiectul a fost aprobat…

- Primaria Buzau organizeaza pe raza municipiului șapte centre de autorecenzare asistata, care vor funcționa in intervalul 14 martie – 15 mai 2022, respectiv pe intreaga perioada a desfașurarii primei etape a Recensamantului populației și locuințelor, eveniment național care are loc o data la zece ani.…

- Primaria lanseaza un apel umanitar catre societatea civila, instituții și agenții economici din municipiul Buzau prin care le cere sa fie solidari cu cetațenii ucraineni alungați de razboi de acasa și care au sosit pe teritoriul țarii noastre avand mare nevoie de ajutor. De asemenea, administrația…

- Incepand cu data de 18 februarie 2022, Primaria Buzau, Ecotic și RER SUD pun la dispoziția buzoienilor tri puncte fixe pentru predarea deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice. Locațiile in care se afla amplasate cele trei containere sunt Piața Centrala, Piața Dorobanți 2, Complex Crang (Micro…