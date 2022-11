Stiri pe aceeasi tema

- Un militar francez a fost gasit mort, duminica dimineața, intr-o camera de hotel din București. Barbatul ar fi fost injunghiat, conform primelor informații din ancheta. Militarul, de 41 de ani, era cazat la un hotel din nordul Capitalei, in zona Piața Presei. El a fost gasit de o camerista care venise…

- Mii de oamenii protesteaza, joi, in Capitala nemultumiti de preturile ridicate la energie, de neaplicarea Legii Salarizarii si blocarea negocierilor colective, anuntand ca, in cazul in care solicitarile nu vor fi rezolvate, se vor intoarce „de zece ori mai multi”, pentru a cere schimbarea Guvernului.…

- Daca legea educației a fi adoptata de Parlament pana la finele acestui an, copiii care intra in clasa a V-a in anul școlar viitor, 2023-2024, vor susține Evaluarea Naționala pe noul sistem. Admiterea la liceu va fi, insa, regandita, astfel incat sa se țina cont de nevoile de echitate, a declarat, joi,…

- Ambasada Ucrainei in Romania a reacționat la declarațiile fostului ministru de Externe Andrei Marga conform carora Ucraina se afla in „frontiere nefirești” și trebuie sa cedeze teritorii nu doar Rusiei, ci și altor țari. In postari pe Facebook și Twitter, diplomația ucraineana transmite ca „asemenea…

- Pasajul Unirii se redeschide traficului dupa lucrari care au durat 77 de zile. Anunțul a fost facut, sambata, de Primaria Sectorului 4, potrivit careia, investitia de 12 milioane de euro a vizat punerea in siguranta a pasajului, lung de 900 de metri. „Asa cum a anuntat Primarul Sectorului 4, Daniel…

- Consiliul Județean (CJ) Ilfov a deblocat, miercuri, din fondul de rezerva al județului, banii necesari refacerii blocului din Popești – Leordeni, distrus intr-un incendiu in urma caruia 26 de familii au ramas pe drumuri. Anunțul a fost facut de președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, pe contul sau de…

- O drona ucraineana a reușit sa lanseze o grenada chiar printr-una din trapele deschise de pe turela unui tanc al armatei ruse. Explozia a provocat detonarea intregii muniții de la bord. Imaginile, publicate pe rețelele sociale, arata cum drona se poziționeaza deasupra tancului – care pare a fi deja…

- Forțele armate ale Ucrainei au distrus o baza a militarilor ruși din Nova Kahovka in regiunea ocupata Herson. Anunțul a fost facut de Centrul de comunicare strategica al Forțelor Armate ale Ucrainei, pe Telegram: „Potrivit informațiilor preliminare, aceasta este o confirmare video a preciziei „fumand…