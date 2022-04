Pasa proastă continuă: eșec și la Târgu Jiu Echipa de baschet seniori a clubului nu a reusit sa depaseasca momentul delicat prin care trece si a pierdut, al treilea joc la rand, cu 81-73 (18-16, 21-17, 21-21, 21-19) partida sustinuta in deplasare cu CSM Targu Jiu. Ca o consecinta, si calculele privind play-off-ul au devenit pur teoretice, astfel ca obiectivul unei clasari cat mai bune – a se citi locul al 9-lea – ramane singurul valabil pentru cele doua etape si… o restanta ramasa de disputat. Pacat, in condițiile in care cele 3 eșecuri la rand au venit contra unor echipe mai slab cotate – Dinamo, Rapid și, acum, Tg. Jiu. Partida cu gorjenii… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

