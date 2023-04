Stiri pe aceeasi tema

- Licitație in SEAP: 15 miliarde de lei pentru autostrazi. Sunt vizate loturi de pe Autostrada Unirii și Autostrada Transilvania Patru licitații pentru proiectare și execuție a unor porțiuni de autostrada, cu o valoare totala de peste 15 miliarde de lei, adica 3 miliarde de euro, au termen-limita pentru…

- Europarlamentarul Pro Romania, Corina Cretu a declarat luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca se intreaba de ce din 2018 nu se fac licitatiile pentru spitalele regionale, sa se stabileasca constructorii pentru spitale de la Iasi, Cluj si Craiova si de ce dureaza atata.Ea…

- CFR Infrastructura a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari de modernizare pentru doua loturi dintre Craiova și Caransebeș, pe magistrala 100, cea pe care vitezele au scazut cel mai mult in ultimii 25 de ani. Cele doua loturi au, in total, 83 km și costurile…

- A inceput licitația pentru cel mai mare contract de infrastructura feroviara finanțat prin Programul de Transport, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Este vorba de reabilitarea liniei de cale ferata Craiova – Drobeta-Turnu Severin – Caransebeș cu o lungime de 226 kilometri. Data limita…

- Tronsonul de cale ferata Craiova - Drobeta-Turnu Severin - Caransebeș, reabilitat cu 10,5 miliarde de lei. CFR SA a anunțat miercuri ca a transmis in SEAP documentațiile de atribuire pentru primele 3 loturi ale tronsonului de cale ferata Craiova - Drobeta-Turnu Severin - Caransebeș...

- ​CFR SA a anunțat primii pași pentru lansarea unui amplu program de reabilitare a 225 km de cale ferata, pe magistrala 100, intre Craiova și Caransebeș. Costurile vor trece de 10,5 miloarde dolari, lucrarile vor dura sigur mulți ani. Trenurile fac in prezent 4 ore și jumatate - 4 ore 40 de minute acum…

- CFR SA a anunțat astazi ca a transmis in SEAP documentațiile de atribuire pentru primele trei loturi ale tronsonului de cale ferata Craiova – Drobeta-Turnu Severin – Caransebeș, pentru achiziția publica a serviciilor de proiectare și execuție a lucrarilor de reabilitare. Valoarea totala estimata a contractelor…

- In ziua de 13.02.2023, 17:21:14 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.0, la adancimea de 15 km. Citește și: Cutremur de 5,2 in Romania, la Drobeta Turnu Severin s-a resimțit destul de puternic, este posibil sa aiba loc replici Cutremurul s-a produs la 109km…