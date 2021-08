Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona a încheiat la egalitate, sâmbata, scor 1-1, un meci disputat cu Athletic Bilbao în cadrul etapei a doua din campionatul spaniol LaLiga. În al doilea meci fara Lionel Messi, Barca a fost condusa în urma golului marcat de Inigo Martinez, în minutul…

- FC Barcelona a terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, sambata, la Bilbao, cu Athletic, in etapa a II-a a campionatului spaniol LaLiga, potrivit news.ro. In al doilea meci fara Lionel Messi, Barca a fost condusa in urma golului marcat de Inigo Martinez, in minutul 50. Memphis…

- Barcelona debuteaza duminica in noul sezon din La Liga, contra lui Real Sociedad (ora 21:00), iar antrenorul Ronald Koeman a primit o vesta buna. Cu doar o zi inainte de primul meci, clubul catalan a reușit sa inregistreze contractele lui Memphis Depay și Eric Garcia, astfel ca cei doi nou veniți vor…

- FC Barcelona nu va putea inregistra transferurile fotbalistilor Sergio Aguero, Memphis Depay, Eric Garcia si Emerson Royal pana nu va reduce masa salariala, conditie impusa de La Liga clubului catalan, informeaza presa internationala. Asa cum a anuntat postul de radio RAC1 si cum a confirmat…

- Dupa transferurile lui Sergio Aguero, Eric Garcia, Emerson și Memphis Depay, Barcelona pregatește un adevarat șoc pe piața transferurilor: aducerea lui Cristiano Ronaldo langa Messi, pe Camp Nou. Atacantul in varsta de 36 de ani intra in ultimul an de contract cu Juventus și pare determinat sa plece…

- Dupa ce i-a adus pe Sergio Aguero și Eric Garcia, Barcelona vrea sa continue acum seria de transferuri gratis, iar urmatorii pe lista sunt Georginio Wijnaldum și Memphis Depay. Cei doi olandezi sunt doriți cu insistența de antrenorul Ronald Koeman, care i-a pregatit la naționala, iar clubul catalan…

- Dupa ce i-a adus gratis pe Kun Aguero și Eric Garcia, Barcelona vrea sa continue campania de transferuri. In așteptarea raspunsurilor lui Memphis Depay și Georginio Wijnaldum, Joan Laporta și antrenorul Ronald Koeman, confirmat pentru sezonul viitor, vor sa-l aduca pe Jose Gaya, sperand sa profite de…

- Dupa Kun Aguero și Eric Garcia, Barcelona a mai parafat o înțelegere cu un jucator valoros, împrumutat de catalani în ultimii doi ani la o alta echipa din La Liga. Clubul catalan a anunțat ca fundasul brazilian Emerson, împrumutat de doua sezoane la Betis Sevilla, revine…