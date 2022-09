Parviz Shahbazov, ministrul energiei din Azerbaidjan, la RIGC 2022: Vom livra mai multe gaze

Anul acesta vom furniza gaze naturale cu 40% mai mult, adica vom ajunge la aproape 12,5 bcm (miliarde metri cubi), a declarat Parviz Shahbazov, ministrul energiei din Azerbaidjan, la RIGC. Parviz Shahbazov a spus: “Am avut in aceasta dimineața discuții foarte utile cu miniștrii energiei, in prezența premierului Nicolae Ciuca, despre probleme legate de securitatea energetica. Un aspect extrem de important este ca am discutat despre situația pe termen scurt, mediu și lung. Și este important sa nu ne gandim doar la iarna care urmeaza, ci in același timp sa fim siguri de ceea ce se va intampla peste…