Partidul Verde incepe pe 3 septembrie 2022 un nou drum politic.

- Ce sa faci in weekend: Sarbatoarea Muzicii la Alba Iulia. Concerte, tango-uri și opere moderne in Piața Cetații. PROGRAM In weekend-ul urmator Alba Iulia devine orașul muzicii. De vineri pana duminica iubitorii de muzica clasica și nu numai sunt invitați la ”Sarbatoarea Muzicii”. Evenimentele incep…

- Partidul Verde (Verzii) incepe pe 3 septembrie 2022 un nou drum politic. O noua echipa, un nou leadership! Un nou Program politic, de centru-stanga! O noua abordare! La Sala Dalles din Bucuresti, bulevardul Nicolae Balcescu nr 18, incepand cu orele 12,00 va avea loc Congresul Extraordinar al Partidului…

- Treisprezece comune din judetul Vrancea, in care au fost inregistrate in ultimii ani cazuri de tuberculoza, vor beneficia de un program de screening gratuit pentru depistarea tuberculozei pulmonare in cadrul unui proiect national de screening TB, coordonat de Institutul de Pneumoftiziologie "Marius…

- Astazi incepe Summer Well, ultimul mare festival al anului. Zeci de artiști consacrați, romani și straini, vor urca pe cele patru scene amplasate pe frumosul Domeniu Știrbey de la Buftea, situat la circa 30 de minute fața de București. Timp de 3 zile vor fi celebrate arta, muzica, fashion-ul și cultura,…

- Partidul Verde filiala judeana Suceava considera ca este timpul sa se stopeze angajarea clientelei politice. Verzii suceveni protesteaza impotriva angajarii unor oameni pe posturi platite cu 7.000 – 10.000 – 20.000 – 30.000 de euro fara a avea calificarea necesara pentru aceste poziții de conducere.…

- Ce salarii au angajații lui Daniel Dineș la Uipath. Cat caștiga aceștia și ce funcții ocupa. Daniel Dineș le ofera angajaților sai de la uipath salarii cat se poate de atractive. Salariile au multe zerouri, iar cel mai mic pornește de la 1.000 de euro. Astfel, un angajat de la compania UiPath, din București,…

- Duo-ul american de muzica electronica, format din Rob Garza si Eric Hilton, Thievery Corporation, revine la Bucuresti, la Arenele Romane, pe 27 iunie. In deschidere va canta Deliric X Silent Strike. Accesul se va face incepand de la ora deschiderii portilor, respectiv, incepand de la ora 18:00. Accesul…

- Casa Memoriala „Tudor Arghezi”, din București a fost gazda unui eveniment deosebit dedicat Zilei Internaționale a Copilului. Zeci de micuți aflați in grija DGASPC s-au bucurat astfel, de o aniversare de neuitat. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 604, ediția print Centrul European Cultural…