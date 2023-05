Cu sase luni inainte de alegerile legislative, Partidul Socialist al premierului Pedro Sanchez a suferit un esec foarte clar la alegerile municipale si regionale desfasurate duminica in Spania, potrivit primelor rezultate oficiale si proiectiilor media, comenteaza AFP, citat de Agerpres.

"Suntem in fata unui val de dreapta in Spania", a declarat presei seful guvernului in exercitiu al Cantabriei (nordul Spaniei), Miguel Angel Revilla.

CITESTE SI Jens Stoltenberg șivon derau transmis felicitari președintelui03:42 16se alatura celor care l-au felicitat pe