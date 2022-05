Stiri pe aceeasi tema

PSD le va prezenta romanilor, joi, un bilant „cinstit si realist" al celor sase luni de guvernare, a anuntat presedintele partidului, Marcel Ciolacu. „Maine, PSD le va prezenta romanilor un bilant cinstit si realist al celor 6 luni de guvernare. Nu vrem sa fardam realitatea. Stim care sunt greutatile…

Partidul Social Democrat va prezenta joi, 26 mai, ora 18.00, Live, pe pagina de Facebook a partidului, bilanțul primelor 6 luni de guvernare. „Principalele obiective și masuri ale PSD au fost: susținerea categoriilor vulnerabile; siguranța alimentara a romanilor; sprijin pentru agricultura și industria…

"Nu se va scoate nicio reforma din PNRR. In schimb, solutiile si optimizarea PNRR, am avut astazi o discutie si cu domnul Vilceanu, legat de spitale, cum spuneau fostii ministri USR ca toate spitalele prinse in PNRR sunt toate cu studii de fezabilitate, altfel nu puteau fi prinse. Domnul Rafila a descoperit…

Liderul PSD - Marcel Ciolacu a solicitat serviciilor secrete un punct de vedere privind numirea lui Iulian Iancu in conducerea ANRE, potrivit unor surse Realitatea PLUS.Saptamana trecuta, Iulian Iancu a respins acuzatiile potrivit carora ar fi controlat de Rusia. „Fac un apel la comunicare informata…

Partidul Social Democrat a transmis miercuri, 2 martie, ca Alexandru Stanescu, fratele secretarului general al social-democraților, Paul Stanescu, a decis sa iși dea demisia din funcția de membru al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energie.„Incepand cu data de 3 martie 2022, domnul Alexandru…