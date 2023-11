Stiri pe aceeasi tema

- Ion Ceban a caștigat cel de-al doilea mandat de primar general al municipiului Chișinau. Dupa prelucrarea tuturor proceselor-verbale, acesta a obținut 50,62 %. Acest lucru implica ca va trebui sa faca fața inca unui mandat plin de provocari și presiune. La alegerile locale din acest an, pentru funcția…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) din Republica Moldova anunta ca la alegerile locale de duminica au participat circa 1,15 milioane de votanti, ceea ce reprezinta peste 41,4% din numarul total de alegatori inscrisi in listele electorale.Toate sectiile de votare s-au inchis la ora 21.00. In 8 din cele…

- O femeie din orașul Victoria, județul Brașov, a sesizat poliția dupa ce a consumat droguri impreuna cu un barbat. Femeia s-a speriat din cauza halucinațiilor provocate de substanțele interzise. Cei doi ar fi consumat substanțele interzise intr-o zona de la marginea orașului. Din cauza halucinațiilor…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, considera ca presedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, se afla de cateva luni in campanie pentru alegerile prezidentiale. Rares Bogdan a fost intrebat sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca premierul Marcel Ciolacu…

- Actualul primar al capitalei, Ion Ceban, a fost inregistrat in cursa electorala pentru un nou fotoliu de conducator al municipiului Chișinau. Totodata, a fost inregistrata lista MAN pentru funcția de consilieri. „Dragi chișinauieni, am fost inregistrat in calitate de candidat pentru funcția de primar…

- Completul ICCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a stabilit, luni, ca pentru a autoriza folosirea unui investigator sub acoperire, procurorul are nevoie de mandat de la judecator, chiar daca in cauza exista emis deja un mandat de supraveghere tehnica (MST), conform luju.ro. Hotararea prealabila…

- Fiul unui primar din Buzau și-a construit un supermarket in jurul unui stalp de inalta tensiune, pe terenul oferit chiar de tatal sau. Compania de electricitate susține ca este vorba de o ilegalitate. Situație incredibila pe 85, in localitatea Maracineni, din județul Buzau: un stalp de inalta tensiune…

- Edilul Clujului, Emil Boc, a primit mai multe placuțe suedeze in timpul derby-ului dintre CRF Cluj si U Cluj, meci incheiat cu victoria CFR Cluj cu scorul de 4 la 3. Duelul nu a fost doar pe stadion, ci și in tribune unde suporterii au avut ceva de imparțit chiar și cu primarul Emil Boc, […] The post…