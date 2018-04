Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP, islamo-conservator), aflat la putere in Turcia urmeaza sa analizeze un indemn la organizarea unor alegeri prezidentiale si parlamentare anticipate, a anuntat marti vicepremierul turc Bekir Bozdag, relateaza The Associated Press.Citește și: Ce a discutat…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP, islamo-conservator), aflat la putere in Turcia urmeaza sa analizeze un indemn la organizarea unor alegeri prezidentiale si parlamentare anticipate, a anuntat marti vicepremierul turc Bekir Bozdag, relateaza The Associated Press. Bozdag a facut acest anunt dupa…

- Serviciile secrete turce au ”repatriat”, de un an si jumatate, din strainatate, 80 de persoane acuzate ca fac parte din miscarea predicatorului Fethullah Gulen, caruia Ankara ii imputa tentativa de puci din iulie 2016, a anuntat joi Guvernul turc, relateaza AFP conform News.ro . Dupa puciu esuat, serviciile…

- Autoritatile americane au abandonat discret punerea sub acuzare vizand 11 agenti de securitate ai presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, suspectati ca au agresat violent mai multi militanti kurzi, in mai 2017, la Washington, a confirmat pentru AFP o sursa judiciara. Inculparea lor l-a iritat profund…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Ankara ii va cere Uniunii Europene intregul ajutor de 6 miliarde de euro promis de catre blocul comunitar pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, in cadrul unei reuniuni ce va avea loc saptamana viitoare, relateaza agentia DPA.…

- Comisia Europeana urmeaza sa aprobe alte trei miliarde de euro pentru finantarea cheltuielilor pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, potrivit unui oficial european, demers ce survine inainte de o intalnire cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, preconizata sa aiba loc la sfarsitul…

- "Ministerul Justitiei a terminat pregatirile in legatura cu acest dosar si acesta a fost trimis ieri autoritatilor judiciare cehe", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului turc, Bekir Bozdag, intr-un interviu acordat canalului turc NTV."Noi dorim ca extradarea catre Turcia a lui Saleh…

- Grecia isi mentine refuzul de a extrada opt militari turci refugiati dupa tentativa de puci din tara lor, din 2016, informeaza Reuters. Ministrul grec al justitiei, Stavros Kontonis, a mentionat marti posibilitatea legala de a organiza in tara sa procesul celor opt ofiteri si subofiteri acuzati de…