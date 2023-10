Partidele guvernului lui Olaf Scholz, în fața unui vot sancțiune Partidele guvernului de centru-stanga al cancelarului Olaf Scholz, in prezent foarte impopular, spera sa evite o infrangere prea umilitoare in alegerile ce vor avea loc duminica in doua landuri traditional conservatoare, unde performanta extremei drepte va fi urmarita cu mare atentie, noteaza joi AFP. Alegerile regionale din Bavaria (sud) si Hessa (vest), unde se situeaza Frankfurt, capitala financiara a tarii, vin pe un fond de ingrijorare cauzata de cresterea preturilor si criza industriala in cea mai mare economie europeana, noteaza Agerpres. „Politica nationala si dezacordurile in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

