- Reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente (AEP) au anuntat sambata ca a fost constituit Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare si locale din 9 iunie, fiind definitivata componenta cu reprezentantii partidelor politice. Partidele din ppozitie au reclamat ca atat reprezentantului…

- Guvernul a aprobat, luni, calendarul acțiunilor din perioada electorala pentru alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European și pentru alegerile pentru autoritațile administrației publice locale, din anul 2024. Conform calendarului aprobat, pe 12 martie incepe perioada electorala, iar…

- Azi, partidul REPER Salaj prin deputatul Alin Prunean impreuna cu copreședinții filialei județene Adriana Pop și Radu Marian, a lansat oficial invitația catre toate partidele din opoziție cu excepția celor extremiste, inclusiv catre colegii liberali care nu se mai regasesc demult in noul PNL captiv,…

- Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat joi, despre comasarea alegerilor, ca nu crede ca nu putem avea incredere in cetateni, ca nu vor stii sa diferentieze alegerile pentru Parlamentul European de alegerile pentru primar, el amintind ca si atunci cand a fost premier, in 2009, a organizat simultan…

- In plus, potrivit unui document semnat in ultima ședința interna, liberalii sunt gata sa desființeze organizațiile care nu fac performanța la alegerile locale. La finalul saptamanii, liderii Coaliției trebuie sa ia o decizie și in ceea ce privește comasarea alegerilor.Scenariul potrivit caruia social-democrații…

- Cristian Ghinea, fostul ministru USR al fondurilor europene, i-a reproșat premierului Marcel Ciolacu expresia „mai, magarilor”, adresata celor care au contestat majorarea pensiilor.„L-am auzit pe Marcel Ciolacu cum plangea pe umerii pensionarilor. Spunea «Mai magarilor, oamenii aia au construit Romania».…

- Un sondaj CURS realizat in perioada 12 - 20 decembrie in București poziționeaza nou-inființata alianța de opoziție pe locul doi in intențiile de vot pentru alegerile locale.Daca duminica viitoare ar avea loc alegerile locale, dumneavoastra cu ce partid ați vota? PSD - 31%PNL - 16%USR - 15%AUR…

- Un exod masiv de consilieri din partidele PMP, USR, ALDE și Pro Romania a avut loc joi seara in Buzau, unde peste 370 de aleși locali s-au reunit sub umbrela PNL , pregatindu-se pentru alegerile din 2024. Evenimentul a fost gazduit de președintele filialei PNL, marcand un pas semnificativ in vederea…