- Gruparea de opozitie de centru-dreapta din Cehia Impreuna a infrant partidul ANO al premierului Andrej Babis, intr-un rezultat surprinzator al alegerilor parlamentare, promitand sa formeze un nou guvern cu aliati care vor avea o majoritate combinata de locuri in Parlament, transmite Reuters, potrivit…

- Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului s-a incheiat cu un deficit de 33,97 miliarde lei (2,89% din PIB) in scadere, fata de deficitul de 49,68 miliarde lei (4,71% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020, a anuntat joi, 26 august, Ministerul de Finante.”Execuția…

- Veniturile bugetului general consolidat se vor majora, pe sold, cu suma de 15,523 miliarde lei, cheltuielile cu 18,747 miliarde lei, in timp ce deficitul bugetului general consolidat in termeni cash va creste cu suma de 3,224 miliarde lei, conform proiectului de Ordonanta cu privire la rectificarea…

- Proiectul rectificarii bugetare, prezentat de premierul Florin Cițu Florin Cîtu. Foto. gov.ro Proiectul de ordonanța de urgența privind rectificarea bugetara a fost pus în dezbatere publica, dar nu va fi aprobat de guvern, daca nu va avea susținerea tuturor membrilor…

- Deficitul bugetar a ajuns la 2,96% din Produsul Intern Brut (P.I.B.), dupa primele șase luni ale anului, in urcare fața de minusul de 2,29% din primele cinci luni, potrivit datelor publicate, marți, 27 iulie, de Ministerul Finanțelor. In aceeași perioada a anului trecut, in plina pandemie, deficitul…

- Veniturile au crescut cu 21% in prima jumatate a anului, ritm determinat inclusiv de baza scazuta de anul trecut, in timp ce cheltuielile au avansat cu 9,8%. Cheltuielile de personal au totalizat 55,71 miliarde lei, in urcare cu 4,5% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, insa exprimate…

- Deficitul bugetului general a crescut la 2,96% din Produsul Intern Brut dupa prima jumatate a acestui an, de la 2,29% din PIB la finalul lunii mai, insa fata de perioada corespunzatoare din anul precedent soldul negativ este in scadere, potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor. „Executia…