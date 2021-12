Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia discuta, luni, forma proiectului de lege privind certificatul verde, intre liberali si social-democrati existand divergente pe acest subiect. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila declara, recent, ca se lucreaza la un nou proiect de lege, diferit de cel al PNL, blocat in comisii, la Camera…

- USR a atacat la Curtea Constituționala hotararea de revocare a Ancai Dragu din funcția de președinte al Senatului. Liderii USR afirma ca au fost incalcate prevederi ale Constituției, Regulamentul Senatului și decizii anterioare ale CCR. „Din nou, dupa ani de lupta impotriva PSD, acum suntem nevoiți…

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, spune ca obligarea la plata spitalizarii a bolnavilor de COVID-19 nevaccinați ar incalca legea fundamentala. „Cum sa isi plateasca...

- Situație fara precedent la Silivașu de Campie, unde atat primarul, cat și viceprimarul au fost gasiți incompatibili de catre Agenția Naționala de Integritate. Ultimul cuvant l-a avut instanța, care la finalul lunii trecute a hotarat ca Ioan Tiberiu Camarașan sa paraseasca primaria. Culmea, in locul…

- Guvernul demis conduce treburile administrative ale țarii pana va depune juramantul un nou Cabinet, perioada in care nu poate sa adopte ordonanțe și sa propuna proiecte de lege, a explicat Augustin Zegrean, președinte al Curții Constituționale, vineri seara, la B1 TV. Intrebat cat se poate…

- Fostul magistrat constituțional a precizat ca CCR s-a confruntat deja cu un astfel de scenariu și ca a dat o decizie in acest sens."Este o decizie a CCR care spune ca președintele nu poate sa propuna imediat, ca premier, aceeași persoana care a fost demisa prin moțiune de cenzura. Din aceasta perspectiva,…

- Fost președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean a declarat, la Antena 3, ca decizia Guvernului de a permite doar vaccinaților sa intre la cinema, restaurant, spectacole, terase și sali de sport in localitațile in care rata infecției este ridicata, nu reprezinta o discriminare. „Se…

- Hotararea de Guvern adoptata sambata, cu noile masuri de gestionare a pandemiei de COVID-19 la nivel național, a fost publicata, sambata, in Monitorul Oficial. Trei specialiști in drept au declarat la Antena 3 ca decizia are mari șanse sa pice in instanța daca va fi atacata pentru ca restrange anumite…