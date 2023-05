Stiri pe aceeasi tema

- Echipa franceza Olympique Lyon a invins duminica, pe teren propriu, scor 5-4, fornatia Montpellier, dupa un thriller hollywoodian. In minutul 54 era 4-1 pentru oaspeti, iar golul victoriei a fost inscris in minutul 90+10, dintr-un penalti initial neacordat de arbitru.A fost spectacol total duminica…

- Echipa franceza PSG a pierdut duminica, pe teren propriu, scor 1-3, in fata fornatiei Lorient, in etapa a 33-a din Ligue 1.Pe stadionul Parc des Princes, oaspetii au deschis scorul in minutul 15, prin Enzo Le Fee. In minutul 20, fundasul marocan al parizienilor, Achraf Hakimi, care avea deja un cartonas…

- Echipa spaniola Real Madrid a invins sambata, pe teren propriu, formatia Almeria, scor 4-2, intr-un meci al etapei a 32-a din La Liga. Karim Benzema a inscris o tripla.Prima repriza a meciului de pe Santiago Bernabeu i-a apartinut lui Karim Benzema, care a marcat de trei ori: in minutele 5, 17 si…

- Echipa franceza Olympique Lyon a castigat duminica, in deplasare, meciul disputat impotriva echipei PSG, scor 1-0, in etapa a 29-a din Ligue 1, anunța news.ro.Bradley Barcola a marcat in minutul 55 golul care a adus victoria oaspetilor. Lyon avut un penalti ratat in minutul 39, cand portarul parizian…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a fost cedat, scor 0-3 (0-2), in fața formației Dinamo București. Partida – care a contat pentru a doua etapa a Play-off-ului Ligii 2 – s-a disputat in aceasta dupa-masa, de la ora 16, pe Stadionul Municipal Dej. Lovitura de start simbolica a fost data de fostul capitan al…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a debutat cu stangul in Play-off-ul Ligii 2: 0-3 cu CSA Steaua. Partida s-a disputat in aceasta dupa-masa, de la ora 18, pe Stadionul Steaua. Gazdele au deschis scorul in minutul 42, dupa ce Gabriel Buta a trimis balonul in propria poarta. La patru minute dupa reluare, Tsvetelin…

- Bayern Munchen a facut spectacol in fața lui Augsburg, pe „Allianz Arena”, intr-un duel din etapa #24 din Bundesliga. Bavarezii s-au impus cu un spectaculos 5-3, deși incepusera meciul cum nu se putea mai rau. ...

Formatia FCSB a remizat, duminica seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a XXVI-a din Superliga, potrivit news.ro