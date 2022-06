Sute de persoane au participat, duminica, la Marșul Pride organizat la Iași, scrie publicațialocala Ziarul de Iași , in timp ce, de partea cealalta, a fost organizata o contramanifestație anti-LGBTQ. Aceștia au scandat „Iașul nu-i Sodoma!” și au aruncat cu oua și fumigene inspre participanți. Participantii s-au adunat in fata Universitatii Alexandru Ioan Cuza, apoi au pornit in mars catre centrul Iasiului. In zona si-a facut aparitia si zeci de contestatari ai evenimentului. Mjoritatea erau imbracați in tricouri albe, iar unii aveau asupra lor insemne religioase. Au scandat „Iasul nu-i Sodoma”,…