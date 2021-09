Parteneriatul civil a fost respins de Camera Deputaților. Ce ascundea această propunere legislativă Propunerea legislativa privind parteneriatul civil a fost respinsa marți, 28 septembrie, de catre Camera Deputaților. Acest lucru s-a petrecut in pofida unui verdict al Curții Europene de Justiție din 2018, confirmat de Curtea Constituționala de la București un an mai tarziu și a presiunilor europene. S-au inregistrat 229 voturi pentru respingerea proiectului, 57 impotriva si 6 abtineri, conform agerpres.ro. Prin aceasta propunere legislativa se dorea stabilirea regimului juridic al parteneriatului civil, prin instituirea principiilor, a efectelor incheierii acestora, precum si a procedurilor… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

