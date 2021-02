Parteneriat pentru digitalizarea sistemului public național De asemenea, procesul de dgitalizare va fi aliniat la cerințele impuse la nivel european in ceea ce privește adopția tehnologiei de identificare electronica publica securizata (e-ID). Ședința cu scandal in Coaliție, pe bani. Se cearta Nasui și Virgil Popescu Prin acest parteneriat, platforma selfd.id va facilita interacțiunea intre persoane fizice și juridice cu instituțiile guvernamentale, precum ministerele, administrațiile publice, instituțiile naționale de cercetare-dezvoltare, etc. In baza unor acreditari digitale care valideaza anumite elemente de identificare, emise pe platforma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai slab punct care trebuie remediat cand vine vorba de securitatea cibernetica este atitudinea oamenilor fata de amenintarile din cyberspace, a declarat joi Adrian Victor Vevera, directorul general al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica (ICI), cu prilejul unei conferinte…

- Peste o treime dintre cazuri de Covid raportate in ultima saptamana au fost inregistrate in București și in județele Timiș, Cluj, Ilfov și Iași, potrivit raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). „In saptamana 18 – 24 ianuarie 2021, 35.4% din totalul cazurilor s-au inregistrat…

- Peste o treime dintre cazuri de Covid raportate in ultima saptamana au fost inregistrate in București și in județele Timiș, Cluj, Ilfov și Iași, potrivit raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). „In saptamana 18 – 24 ianuarie 2021, 35.4% din totalul cazurilor…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul interimar Nicolae Ciuca participa vineri, de la ora 13:00, la prezentarea Centrului national de stocare a vaccinurilor anti-COVID-19 din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Prezenta premierului Ciuca la…

- Executivul are pe ordinea de zi a sedintei de joi, care va incepe la ora 10.00, un proiect de hotarare pentru reorganizarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti. Un al proiect de act normativ prevede infiintarea, organizarea si functionarea Muzeului Ororilor Comunismului…

- Executivul are pe ordinea de zi a sedintei de joi, care va incepe la ora 10.00, un proiect de hotarare pentru reorganizarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti. Un al proiect de act normativ prevede infiintarea, organizarea si functionarea Muzeului Ororilor…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi un proiect de hotarare pentru reorganizarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti. "Prin prezenta hotarare se reorganizeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica ICI Bucuresti prin fuziunea prin…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi un proiect de hotarare pentru reorganizarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti. Citește și: LISTA deputatilor si senatorilor - Cum se impart pe judete si pe partide cele 465 de mandate/ DOCUMENT "Prin…