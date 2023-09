Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a avut un schimb de opinii cu ministrul rus al apararii in privinta unor chestiuni de ordin practic pentru consolidarea cooperarii in domeniul militar si al securitatii, a transmis duminica agentia de presa nord-coreeana, KCNA, citata de Rador.In timpul vizitei…

- In cadrul unui pranz oficial intre cei doi lideri miercuri (13 septembrie), liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a spus președintelui rus Vladimir Putin ca Rusia va caștiga razboiul impotriva “raului” din Ucraina. “Impreuna cu tovarașul Putin, tocmai am avut o discuție elaborata despre situația militara…

- Meniul președintelui rus Vladimir Putin și al liderului nord-coreean Kim Jong Un, invitat de Putin pentru discuții oficiale, a inclus salata de rața și smochine, galuște cu crab, sturion și carne de vita, cu o selecție de vinuri rusești, a declarat miercuri, 13 septembrie, un jurnalist de la Kremlin,…

- Coreea de Nord sustine toate deciziile lui Vladimir Putin si va fi intotdeauna alaturi de Rusia in lupta impotriva imperialismului, i-a spus Kim Jong Un președintelui rus la intalnirea pe care o au la Cosmodromul Vostocini, potrivit presei ruse, relateaza News.ro . De asemenea, liderul nord-coreean…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit in Rusia, a anunțat marți presa japoneza, pentru ceea ce Kremlinul a declarat ca va fi o discuție cuprinzatoare cu președintele Vladimir Putin, transmite Reuters. Vizita ar putea oferi indicii cu privire la intensificarea ajutorului militar acordat de Phenian…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, va vizita in curand Rusia pentru a se intalni cu președintele Vladimir Putin, au confirmat cele doua țari luni, in cadrul unei posibile intalniri istorice in contextul izolarii din ce in ce mai profunde a Moscovei din cauza razboiului din Ucraina. Liderul nord-coreean…

- Televiziunea de stat de la Phenian a difuzat imagini cu ceea ce spune ca este primul submarin nuclear tactic de atac al Coreei de Nord. Va face parte din flota care patruleaza in apele dintre Peninsula Coreeana și Japonia.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a fost primit cu onoruri militare in Coreea de Nord, unde efectueaza o vizita in aceste zile. Delegației ruse i se va alatura și o delegație chineza in cursul zilei de miercuri, scopul declarat fiind participarea la festivitațile organizate de Phenian cu ocazia…