Partajarea documentației confidențiale cu Virtual Data Room Virtual Data Room, sau VDR, a fost pana de curand o soluție folosita in principal de marile corporații in timpul fuziunilor și achizițiilor. Acum aceasta soluție este aleasa și de companiile mai mici pentru care securitatea datelor este o prioritate. Documentele companiei conțin adesea date confidențiale care nu ar trebui sa fie accesate de persoane din afara și, uneori, și de angajați. Acesta este motivul pentru care proprietarii de afaceri cauta modalitați de a pastra documentația in siguranța. Virtual Data Room elimina in mod eficient riscul abuzurilor și spargeri date de catre hackeri.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din fericire, exista foarte multe firme de mutari și transport mobila in București și in cele mai importante orașe din țara. Ele sunt cu adevarat utile atunci cand ne schimbam locuința sau sediul firmei. Foarte multe firme de acest gen mai pun la dispoziție clienților lor, servicii de ambalare, despachetare,…

- Pe piața locala, 2021 a fost un an ce stabilește noi recorduri la capitolul numarului de mașini second-hand tranzacționate. Datele DRPCIV arata ca, in medie, in fiecare luna, 55.000 de oameni care dețineau mașina second-hand au vandut-o pe plan intern. In acest ritm, este foarte posibil ca 2021 sa fie…

- ​Pe piața locala 2021 a fost un an ce stabilește noi recorduri la capitolul numarului de mașini second-hand tranzacționate. Datele DRPCIV arata ca, în medie, în fiecare luna 55.000 de oameni care dețineau mașina second-hand au vândut-o pe plan intern. În acest ritm este foarte…

- Compania lui Mark Zuckerberg a inregistrat luni cel mai mare incident tehnic de pana acum, iar miliarde de utilizatori nu au putut folosi pentru sapte ore Facebook, Instagram, WhatsApp si Messenger. Fondatorul si CEO-ul Facebook si-a cerut scuze si a explicat ca problemele au fost cauzate de o modificare…

- Sud-coreenii care adora sa asculte muzica au gasit o metoda de a-și susține idolii și sa câștige bani în același timp. Conceptul este unul interesant: practic este vorba despre invesțiția în anumite cote de drepturi de autor asupra cântecelor. Mai simplist, e cam ca pe piața…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a solicitat prestatorului completarea/revizuirea documentatiei transmise pentru Autostrada Targu Mures - Targu Neamt in cel mai scurt timp posibil, astfel incat finantarea acestui obiectiv din fonduri europene nerambursabile sa…

- ”Peste 5,8 milioane de atacuri de malware si programe software nedorite, deghizate ca jocuri populare pe PC, au fost detectate si contracarate de solutiile Kaspersky din al treilea trimestru al anului 2020 pana in al doilea trimestru din 2021. Acest volum crescut poate fi legat de evolutia rapida a…

- Viziunea autoritaților care gestioneaza anunțatul val 4 al infectarilor cu coronavirus este ca toate spitalele sa fie pregatite sa interneze și copii, care sa fie ingrijiți inclusiv in ATI. Sfarșitul lunii august se apropie și deocamdata detaliile sunt analizate, Ministerul Sanatații și Departamentul…