- Camera Deputaților a adoptat tacit un proiect de lege care prevede ca elevii nu vor mai susține examenele naționale daca in Romania este declarata stare de urgența sau de alerta, potrivit portalinvatamant.ro Media la Evaluarea Nationala si BAC se echivaleaza cu mediile V-VIII, respectiv IX-XII, prevede…

- Șeful Poliției Miercurea Ciuc, Nicolae Florin Ghenci, a fost demis din funcție pentru ca a participat la o petrecere in timpul starii de urgența. Alti doi politisti au fost sanctionati. S-a intamplat la inceputul lunii mai.

- Din amenzile de 600 de milioane de lei aplicate dar declarate neconstituționale in starea de urgența, statul a incasat mai puțin de 100 de milioane. Și nici aceasta suma nu este batuta in cuie. Este de așteptat ca romanii sancționați sa le conteste in instanța. Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, spune…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, afirma ca decizia de a contesta la Curtea Constitutionala amenzile aplicate in perioada starii de urgenta a vizat nu atat amenzile in sine, ci faptul ca nu erau descrise contraventiile, ea sustinand ca le-a solicitat ministrului de Interne si sefului IGPR sa instruiasca…

- In perioada in care credincioșii nu au putut participa la slujbele de la biserica, preoții parohiei Adormirea Maicii Domnului din Tecuci au gasit modalitați de a ajunge la aceștia atat cu mesaje de sprijin sufletesc, cat și cu ajutor concret, potrivit basilica.ro.Parohia a inființat un grup…

- ABANDONAT… Barbatul de 61 de ani, din municipiul Husi, gasit mort in casa, cu cateva zile inainte de incetarea Starii de Urgenta, nu era in atentia specialistilor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala. Exista si un motiv bine intemeiat in acest caz, dupa cum au explicat reprezentatii institutiei.…

- Senatul a adoptat tacit, marti, OUG 34/2020 prin care erau majorate amenzile pentru nerespectarea masurilor aferente starii de urgenta, care a fost declarata neconstitutionala, transmite Agerpres. Nota de adoptare tacita pentru acest act normativ, pentru care termenul de dezbatere si vot in prima…

- Traficul a scazut in Capitala pe durata restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19, in medie cu 36% in timpul saptamanii si cu 54% in weekend, zona centrala si cea de nord inregistrand cele mai mari scaderi, releva un raport.Raportul realizat pe baza datelor culese de compania Phoenix…