Stiri pe aceeasi tema

- Internaționalul roman Dennis Man a inscris primul gol pentru Parma in acest sezon de Serie B, in partida caștigata de „cruciați” cu scorul de 5-0, in deplasare, in fața formației US Catanzaro. Man a deschis scorul in minutul 18, dupa ce Ange-Yoan Bonny i-a pasat excelent in careu, iar mijlocașul l-a…

- Atacantul de la Parma, Dennis Man (25 de ani), a revenit in forța dupa accidentare. Dupa un prim gol in Cupa Italiei, a spart gheața și-n campionat, la 5-0 cu Catanzaro: „Am stat doua saptamani, dar acum sunt ok și vreau sa raman in teren!”. Dennis Man (25 de ani) a inscris duminica primul sau gol in…

- Parma este noul lider din Serie B dupa victoria la scor obținuta in aceasta seara pe terenul lui Catanzaro, scor 5-0. Dennis Man a marcat... The post Parma este lider in Serie B! Dennis Man a marcat la revenirea dupa accidentare appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Dennis Man va ramane la Parma dupa ce in aceasta vara a fost din nou subiectul unor negocieri intre gruparea cruciata și cluburi din Serie... The post Dennis Man ramane la Parma! Rateaza meciurile echipei naționale din cauza unei accidentari appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Pisa – Parma 1-2 si Reggiana – Palermo 1-3 au fost in format LIVE VIDEO. Meciurile s-au vazut exclusiv in AntenaPLAY. Romanii au oferit o seara magica in Serie B. A fost o seara plina de emotii pentru romanii din Serie B, exclusiv in AntenaPLAY. Echipele lui Marius Marin, Dennis Man, Valentin Mihaila…

- Atacantul roman Rareș Burnete (19 ani) a debutat in Serie A și a contribuit la victoria obținuta de Lecce in fața lui Lazio, scor 2-1. Brașoveanul Rareș Burnete a impresionat sezonul trecut in campionatul de tineret al Italiei. A fost golgeterul competiției și a contribuit la titlul cucerit de Lecce.…

- Internaționalul roman Dennis Man a marcat un gol spectaculos pentru Parma, in victoria obținuta de formația sa cu 3-0 in fața lui Bari, intr-un meci din turul al doilea al Cupei Italiei. Man a inchis tabela in minutul 75, cu o reușita spectaculoasa, cu calcaiul, dupa ce oaspetii mai punctasera prin…

- Atacantul roman Dennis Man a marcat golul formatiei Parma, care a terminat la egalitate cu Elche, 1-1, duminica seara, la cea de-a 62-a editie a Trofeului ''Festa d'Elx'', desfasurata pe stadionul echipei spaniole de liga secunda si castigat de italieni cu 5-3 la loviturile de departajare, informeaza…