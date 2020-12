Parlamentul suedez a votat "opțiunea NATO". Va renunța țara scandinavă la neutralitatea sa istorică? Suedia își regândește planurile de securitate și daca este cu adevarat mai sigur în afara NATO, scrie Politico.



Deși mai sunt doi ani pâna la urmatoarele alegeri, în țara nordica au început sa se intensifice dezbaterile cu privire la posibila intrare a sa în NATO, punând bazele unei confruntari între stânga și dreapta pe aceasta tema în 2020.



Actualul guvern minoritar alcatuit de Social Democrați și Verzi - plus aliații lor din Partidul de Stânga - ramân puternic împotriva, invocând valoarea

Sursa articol: hotnews.ro

