- Comisiile juridice reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au adoptat marti raportul comun pentru hotararea de incuviintare a starii de alerta instituite luni prin Hotarare de Guvern de Guvernul Orban. Parlamentarii juristi au adus cinci modicari actului normativ adoptat de Parlament.Raportul…

- Parlamentul se reuneste miercuri, in sedinta comuna, pentru a vota hotararea Guvernului privind incuviintarea starii de alerta, au decis Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului. Sedinta plenului reunit va avea loc incepand cu ora 15,00. Birourile reunite au aprobat marti scrisoarea…

- Parlamentul se reuneste miercuri, în sedinta comuna, pentru a vota hotarârea Guvernului privind instituirea starii de alerta în România, au decis Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului.Sedinta plenului reunit va avea loc începând cu…

- Guvern ul urmeaza sa aprobe in sedinta de luni dimineața un proiect de hotarare privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Duminica, premierul Ludovic Orban a anuntat convocarea unei sedinte de Guvern…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul Guvernului privind masurile din starea de alerta, fiind facute mai multe modificari, printre care aceea ca Parlamentul va trebui sa incuviinteze starea de alerta in cazul in care aceasta se instituie in cel putin jumatate…

- Starea de alerta va fi instituita la nivel național, dupa incetarea starii de urgenta. Proiectul, care a primit raport de admitere cu amendamente in Comisia juridica, a fost insusit de plen cu 111 voturi pentru, 8 impotriva si 15 abtineri. ”In vederea prevenirii si combaterii efectelor unei pandemii,…

