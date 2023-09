Stiri pe aceeasi tema

- Senatul si Camera Deputatilor incep, luni, a doua sesiune parlamentara ordinara a anului. Cele doua Camere ale Parlamentului au fost convocate luni, de la ora 16,00, in sedinte de plen separate, de conducerile Senatului si, respectiv, Camerei Deputatilor. Sedintele Birourile permanente, in vechea componenta,…

- Noua sesiune a Parlamentului incepe luni cu ședințele de plen ale Senatului și Camerei Deputaților, unde vor fi alese noile conduceri, respectiv vicepreședinții, secretarii și chestorii. Intre timp, grupurile parlamentare ale PSD și PNL iși vor stabili prioritațile legislative și strategia pentru masurile…

- Doi deputați din partidele de coaliție au depus, miercuri, o inițiativa legislativa pentru ridicarea pragului electoral la alegerile parlamentare invocand „stabilitatea politica” in Romania.Este vorba de proiectul de lege depus, miercuri, de deputații Radu Cristescu (PSD) și Adrian Cozma (PNL) la Camera…

- Inalta Curte a decis joi sa atace la Curtea Constituționala legea pensiilor speciale și legea care interzice cumulul pensie-salariu la stat, ambele acte normative fiind adoptate miercuri de Parlament.Inalta Curtea este una dintre instituțiile care pot sesiza CCR in legatura cu acte normative aprobate…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, catre liderul USR Catalin Drula, despre exceptiile la legea interzicerii cumulului pensie-salariu, ca daca vrem sa decapitam astazi BNR si toate institutiile din subordinea Parlamentului pentru ca asa avem noi chef, gresim…

- Legea spațiilor verzi urmeaza sa intre, miercuri, la votul final in plenul Parlamentului, dupa ce proiectul a fost discutat, marți, in Comisia de mediu a Camerei Deputaților. Amendamentele adoptate au starnit o serie de reacții critice. Astfel, primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține ca legea adoptata…

- Camera Deputatilor si Senatul au adoptat,marti, un proiect de lege care aduce modificari Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, in sensul in care inaspreste normele referitoare la disciplina parlamentara. Proiectul vine in contextul scandalului provocat de Diana Șoșoaca…

