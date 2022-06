Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana calculeaza ca UE va trebui sa investeasca in plus 195 de miliarde de euro pana in 2027 doar pentru a renunța la combustibilii fosili importați din Rusia. Deconectarea totala de la gazele rusești nu este pusa in aveste calcule. Comisia Europeana calculeaza ca UE va trebui sa investeasca…

- Aproape 1,1 milioane de persoane au fost aduse in Rusia din zonele lovite de razboi ale Ucrainei de la inceputul invaziei vecinului sau de catre Moscova in februarie. Printre cei adusi in Rusia se numara in jur de 200.000 de copii, a declarat seful militar rus Mihail Mizintev, citat de agentia de presa…

- Serbia a prezentat in premiera sistemul modern de aparare aeriana FK-3, recent achizitionat din China, relateaza dpa. „Am reusit recent sa investim mai multi bani si rezultatul este ca ne-am echipat armata cu resurse moderne„, a declarat presedintele Aleksandar Vucic sambata, pe marginea show-ului aviatic…

- Intr-un interviu pentru The Telegraph, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat ca actuala consolidare a alianței ar trebui sa fie transformata intr-o „resetare” fundamentala. NATO, afirma Stoltenberg pentru ziarul britanic, se afla „in mijlocul unei transformari fundamentale”, care va…

- Pierderile directe și indirecte, generate de razboiul din Ucraina, sunt estimate la aproximativ 600 de miliarde de dolari, pana in prezent. Conform unor date prezentate de vicepremierul Iryna Vereshchuk, pana in prezent au fost distruse 26.000 de metri patrați de locuințe, 8 aeroporturi civile, 129…

- Senatul Statelor Unite a adoptat marti in unanimitate o rezolutie prin care il condamna pe presedintele rus Vladimir Putin drept criminal de razboi, o demonstratie rara de unitate in Congresul american, profund divizat, transmite Reuters. Rezolutia, introdusa de senatorul republican Lindsey Graham si…

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat proiectul de lege pentru un ajutor total de 13,1 miliarde de dolari pentru Ucraina. Membrii Camerei Statelor Unite au fost de acord cu dublarea sumei cerute inițial de administrația Biden, alocand 6,5 miliarde de dolari Pentagonului pentru asistența militara…

- Ministerul Apararii rus anunta o incetare a focului, sambata, de la 10:00 (07:00 GMT), ora Moscovei, pentru a permite deschiderea de “coridoare umanitare” prin care sa fie evacuata populatia civila din orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha, din estul Ucrainei. “Astazi, 5 martie, se anunta o incetare…