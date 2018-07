Se apropie Festivalul de Carte si Muzica (Social)

Timp de 4 zile, in perioada 12-15 iulie, in Piata Sfatului va avea loc cea de a 7-a editie a Festivalului de Carte si Muzica Libris Brasov Tudor Chirila, Nicu Alifantis, Ducu Bertzi si multi alti artisti indragiti vor fi prezenti pe scena, spre incantarea brasovenilor si a turistilor prezenti in orasul… [citeste mai departe]